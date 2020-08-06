Исинбаева: главная претензия к Ганусу — нецеловое расходование бюджетных средств

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева рассказала о главной претензии набсовета в адрес гендиректора агентства Юрия Гануса.
Исинбаева: главная претензия к Ганусу — нецеловое расходование бюджетных средств
  • РИА Новости

«Нецелевое расходование бюджетных средств. Так, поднимался вопрос о заграничных командировках. По мнению членов набсовета, они не всегда являлись оправданными. Ганус сказал, что все поездки были необходимы. Но на словах разбираться в этом смысла нет. Аудиторская компания проведёт более тщательную проверку», — рассказала Исинбаева RT.

Она отметила, что не может озвучить точных сумм, о которых идёт речь.

«Но в общих источниках фигурирует цифра 110 млн рублей. Однако затрудняюсь ответить, откуда взялась эта сумма. И вчера данный вопрос не поднимался», — добавила Исинбаева.

Ранее Исинбаева высказалась о завышенных тратах РУСАДА на такси.

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