Исинбаева высказалась о завышенных тратах РУСАДА на такси

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева высказала мнение об избыточных расходах агентства на услуги такси, выявленных во время аудита финансовой деятельности организации.
Исинбаева высказалась о завышенных тратах РУСАДА на такси
  • РИА Новости

«Говорилось, что на такси была потрачена огромная сумма. Юрий Ганус же заявил, что за год на эти цели ушло максимум 75 тыс. рублей, но никак не миллионы, поскольку на всём приходится экономить. По заверениям Гануса, у него имеются все чеки, но мы этих документов не видели», — рассказала Исинбаева RT.

Она отметила, что после заседания, которое длилось четыре с половиной часа, некоторые вопросы остались без ответов.

«Ганус, когда он в ударе, говорит очень быстро и иногда несвязно. Он перескакивал с одного вопроса на другой. Но Юрий Александрович дал ответ по поводу закупок проб для антидопинговых лабораторий. По этой статье тоже был зафиксирован перерасход», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее Исинбаева высказала мнение о возможной отставке Юрия Гануса с поста генерального директора РУСАДА.

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