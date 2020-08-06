Исинбаева о возможной отставке Гануса: он превысил должностные полномочия

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева высказала мнение о возможной отставке Юрия Гануса с поста генерального директора агентства.
Исинбаева о возможной отставке Гануса: он превысил должностные полномочия
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Деятельность Гануса начала вызывать сомнения, ведь, получается, этот человек что-то недосказал, превысил должностные полномочия. Отставка? Это мы тоже обсуждали. Не исключаем такой возможности. Возможно, даже учредители РУСАДА сочтут нашу рекомендацию несвоевременной и позволят ему продолжить работу. Тогда набсовету останется лишь принять это. Да речь и не шла о жёстком вердикте. Мы просто рекомендовали разобраться в ситуации, раз сомнения закрались. Дыма без огня не бывает. А пока разбирательства не закончатся, сложно доверять человеку столь ответственную работу. Сколько времени они будут длиться, мне неизвестно. Но деятельность РУСАДА ни в коем случае нельзя приостанавливать. Смена руководства никоим образом не должна влиять на имидж агентства и российского спорта в целом. Он точно держится не на Юрии Александровиче. Но пока он продолжает исполнять свои обязанности», — заявила Исинбаева RT.

Ранее Исинбаева рассказала, могут ли в дело Гануса вмешаться правоохранительные органы.

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