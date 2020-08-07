Абдель-Азиз: Фергюсон неактуален, он не на уровне Нурмагомедова и Гэтжи

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Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, предположил, что его клиент с лёгкостью победил бы американца Тони Фергюсона.
Абдель-Азиз: Фергюсон неактуален, он не на уровне Нурмагомедова и Гэтжи
  • Reuters

«Тони неактуален. Джастин Гэтжи его уничтожил. Если бы такой Фергюсон вышел на поединок с Хабибом, он отправил бы Тони в больницу. Он мог сделать Тони калекой. Фергюсон много болтал, а теперь может подержать свечку для Джастина и Хабиба. Он не на их уровне», — заявил Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Asian Persuasion MMA. 

Тони Фергюсон проиграл нокаутом Гэтжи в бою за титул временного чемпиона в лёгком весе на турнире UFC 249.

Ранее экс-чемпион UFC в тяжёлом весе рассказал, как легковес Нурмагомедов повалил его на тренировке.

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