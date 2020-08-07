Абдель-Азиз: Фергюсон неактуален, он не на уровне Нурмагомедова и Гэтжи
- Reuters
«Тони неактуален. Джастин Гэтжи его уничтожил. Если бы такой Фергюсон вышел на поединок с Хабибом, он отправил бы Тони в больницу. Он мог сделать Тони калекой. Фергюсон много болтал, а теперь может подержать свечку для Джастина и Хабиба. Он не на их уровне», — заявил Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Asian Persuasion MMA.
Тони Фергюсон проиграл нокаутом Гэтжи в бою за титул временного чемпиона в лёгком весе на турнире UFC 249.
Ранее экс-чемпион UFC в тяжёлом весе рассказал, как легковес Нурмагомедов повалил его на тренировке.