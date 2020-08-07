Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе рассказал, как легковес Нурмагомедов повалил его на тренировке

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлой весовой категории Даниэль Кормье рассказал об опыте спарринга с обладателем титула в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я тяжеловес и вообще не должен был подобного испытывать. Он легковес, но очень силён. Помню, как лежал под ним. Говорю: «Ну всё, теперь я встаю». Думал резко вырваться, но он меня держал. Мне пришлось постараться. Было очень непросто. Этого не должно было быть, потому что он дерётся в лёгком весе. Представьте, что испытывают его соперники, когда он с ними борется», — сказал Кормье в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.

Ранее тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что боец всё ещё скучает по отцу.