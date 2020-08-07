Тренер Хабиба Нурмагомедова: он всё ещё скучает по отцу

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Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, как спортсмен перенёс смерть отца — Абдулманапа Нурмагомедова.
Тренер Хабиба Нурмагомедова: он всё ещё скучает по отцу
  • @abdulmanap.nurmagomedov
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«Я впервые поговорил с Хабибом об этом две недели назад. Он всё ещё скучает по отцу. По тому, как они были связаны. Абдулманап был всем для него. Благословение отца давало силы Хабибу выходить и делать то, что ему нужно было делать. Всё, что отец хотел, Хабиб всегда выполнял. Теперь у него этого нет. Сейчас ему нужно сосредоточиться на наследии, которого так хотел для него отец», — цитирует Мендеса ESPN.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля 2020 года в связи с осложнениями, вызванными коронавирусом.

Ранее Нурмагомедов поддержал Магомедшарипова.

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