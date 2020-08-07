Тренер Хабиба Нурмагомедова: он всё ещё скучает по отцу
- @abdulmanap.nurmagomedov
«Я впервые поговорил с Хабибом об этом две недели назад. Он всё ещё скучает по отцу. По тому, как они были связаны. Абдулманап был всем для него. Благословение отца давало силы Хабибу выходить и делать то, что ему нужно было делать. Всё, что отец хотел, Хабиб всегда выполнял. Теперь у него этого нет. Сейчас ему нужно сосредоточиться на наследии, которого так хотел для него отец», — цитирует Мендеса ESPN.
Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля 2020 года в связи с осложнениями, вызванными коронавирусом.
Ранее Нурмагомедов поддержал Магомедшарипова.