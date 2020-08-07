Кикнадзе рассказал о реакции РЖД и совета директоров «Локомотива» на его неприличный жест фанату

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал инцидент, когда он показал болельщику клуба неприличный жест.
Кикнадзе рассказал о реакции РЖД и совета директоров «Локомотива» на его неприличный жест фанату
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Жалею очень об этом, но тогда меня переклинило здорово. Мне неприятно, что это случилось. Искренне переживаю по данному поводу. От РЖД ничего не прилетало. Больше, чем от самого себя, мне всё равно ни от кого прилететь не может. Со стороны РЖД и совета директоров клуба скорее понимание и поддержка были. От этого мне только хуже, потому что мне неловко, что такое случилось», — цитирует Кикнадзе Sport24.

Ранее Кикнадзе объяснил, почему «Локомотив» не подписал Кокорина.

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