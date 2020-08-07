Источник назвал размер призового фонда Суперкубка России по футболу
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- РИА Новости
Об этом сообщает «РБ-Бизнес» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Победитель матча получит 70% этой суммы.
Годом ранее призовой фонд составлял 30 млн рублей. Сокращение выплат связано с ограничениями по заполняемости «ВЭБ-Арены» на фоне пандемии коронавируса и короткой паузой между сезонами, в результате чего организаторы турнира не сумели найти большее количество спонсоров.
Матч за Суперкубок России состоится 7 августа в 19:00 мск. В матче примут участие петербургский «Зенит», ставший чемпионом страны и обладателем Кубка России, и московский «Локомотив», занявший второе место по итогам прошлого сезона РПЛ.
Ранее сообщалось, чем интересен матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив».