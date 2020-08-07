Источник назвал размер призового фонда Суперкубка России по футболу

Объём призового фонда Суперкубка России по футболу, который состоится 7 августа, составит порядка 20 млн рублей

Об этом сообщает «РБ-Бизнес» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Победитель матча получит 70% этой суммы.

Годом ранее призовой фонд составлял 30 млн рублей. Сокращение выплат связано с ограничениями по заполняемости «ВЭБ-Арены» на фоне пандемии коронавируса и короткой паузой между сезонами, в результате чего организаторы турнира не сумели найти большее количество спонсоров.

Матч за Суперкубок России состоится 7 августа в 19:00 мск. В матче примут участие петербургский «Зенит», ставший чемпионом страны и обладателем Кубка России, и московский «Локомотив», занявший второе место по итогам прошлого сезона РПЛ.

Ранее сообщалось, чем интересен матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив».