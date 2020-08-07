Следующий бой Чудинова пройдёт в августе

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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв назвал время проведения очередного боя экс-чемпиона мира по версии WBA Фёдора Чудинова.
Следующий бой Чудинова пройдёт в августе
  • globallookpress.com
  • © Wolfgang Fehrmann

«В августе планируется долгожданный бой Фёдора Чудинова. Он выступит впервые после перерыва, связанного с пандемией коронавируса», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Имя соперника станет известно позже.

Последний на данный момент поединок в карьере Чудинова состоялся в декабре 2019 года. Тогда он взял верх над Хассаном Н’Жикамом и завоевал пояс WBA Gold. В общей сложности в его активе 22 победы и два поражения.

Ранее Майк Тайсон опубликовал постер к бою с Роем Джонсом — младшим.

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