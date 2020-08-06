Генсек профсоюза футболистов и тренеров высказался об ограничении аренд в РПЛ

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков прокомментировал информацию о введении в Российской премьер-лиге (РПЛ) лимита на аренды.

«Это борьба со следствием, а не с первопричиной. Поскольку отсутствует правило, предусматривающее наличие определённого минимального бюджета, то у нас в одной лиге есть клубы с бюджетом 8 млрд рублей и клубы с бюджетом 500—600 млн рублей. Такой дисбаланс приводит к тому, что появляются команды, согласные брать игроков в аренду в любом количестве, фактически превращаясь в фарм-клубы», — приводит слова Грамматикова «Коммерсантъ».

Он отметил, что лига должна заботиться не об установлении как можно большего числа ограничений, а о создании условий для привлечения инвесторов в клубы.

«Например, сделав чемпионат закрытым, как сейчас в условиях экономического кризиса поступили в Аргентине и Мексике»,— добавил глава профсоюза.

Ранее в РПЛ подтвердили, что клубы проголосовали за поправки в регламент относительно аренды футболистов.