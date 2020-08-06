В РПЛ подтвердили, что клубы проголосовали за поправки в регламент относительно аренды футболистов
- РИА Новости
По словам представителя пресс-службы РПЛ, которые передаёт ТАСС, клубы проголосовали за отмену запрета на участие арендованных футболистов в матчах против клуба, которому принадлежат права на него, а также за введение ограничения на количество аренд игроков — один клуб не может сдать в аренду другому более двух игроков.
Отмечается, что теперь данные предложения должно рассмотреть бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).
Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о введении лимита на аренды в РПЛ.