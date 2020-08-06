Прядкин рассказал, как прошла встреча клубов РПЛ с Роспотребнадзором

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, как прошла встреча руководителей клубов лиги с представителями Роспотребнадзора накануне старта нового сезона.
Прядкин рассказал, как прошла встреча клубов РПЛ с Роспотребнадзором
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Клубы очень просили организовать эту встречу, чтобы напрямую пообщаться и задать интересующие вопросы по организации матчей, о квотах болельщиков на стадионах, сокращении сроков карантина, въезде иностранцев. Представители клубов задавали вопросы, можно ли ограничить срок карантина контактной группы при регулярном тестировании с 14 дней до семи, а также возможно ли сократить срок карантина для въезжающих иностранцев. Коллеги из Роспотребнадзора подчеркнули, что на данный момент изменений в этих вопросах не планируется», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Он отметил, что вопрос увеличения квоты болельщиков на стадионах решают руководители регионов, исходя из эпидемиологической обстановки.

«На встрече ещё раз подчеркнули, что в каждом случае возникновения заболеваний в клубах РПЛ расследование проводит региональное отделение Роспотребнадзора и выявляет круг контактных лиц. Встреча с представителем Роспотребнадзора получилась продуктивной, клубы поблагодарили ведомство за конструктивную беседу», — добавил президент РПЛ.

Ранее в РПЛ подтвердили обсуждение возможного введения ограничений на аренды.

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