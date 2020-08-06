Pirelli назвала причину аварии Квята на Гран-при Великобритании

Компания Pirelli — поставщик шин для «Формулы-1» — назвала причину аварии российского пилота Aplha Tauri Даниила Квята в гонке Гран-при Великобритании.

«Механическая неисправность привела к перегреву внутренней части обода колеса, что привело к перегреву борта покрышки. Таким образом, борт больше не мог прижимать шину к ободу. Это вызвало выпускание воздуха, причём сама шина не играла в этом свою роль», — говорится в заявлении Pirelli.

Российский пилот сошёл на 13-м круге гонки. Он потерял управление в связке 10-го и 11-го поворотов и на скорости порядка 300 км/ч врезался в защитное ограждение.

Ранее Квят рассказал, что не смотрел на трассу в мгновение перед аварией на Гран-при Великобритании.