Квят рассказал, что не смотрел на трассу в мгновение перед аварией на Гран-при Великобритании

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Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал свой сход с дистанции в гонке четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
Квят рассказал, что не смотрел на трассу в мгновение перед аварией на Гран-при Великобритании
  • Reuters

«Это не был прокол или что-то подобное. Это просто красный поребрик. Я не думал, что удар получится таким сильным, если честно, но что ж… Я менял настройки на руле и просто в этот конкретный момент не смотрел на трассу. Я слишком сильно наехал на этот красный поребрик, и машину развернуло. Я полностью потерял над ней контроль. Авария была не слишком приятной, но всё случилось неожиданно. По крайней мере — я в порядке. До этого момента у нас была очень хорошая гонка», — приводит слова Квята Motorsport.

Квят сошёл на 13-м круге гонки. Он потерял управление в связке 10-го и 11-го поворотов и на скорости порядка 300 км/ч врезался в защитное ограждение.

Ранее Льюис Хэмилтон рассказал о своём финишном круге с проколотым колесом.

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