Хэмилтон о финише с проколом: моё сердце почти остановилось

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу в гонке четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.

«До последнего круга всё выглядело хорошо, Валттери Боттас постоянно давил, подгонял меня, держал в тонусе. Когда услышал о проблемах у Валттери, понял, что нужно ездить аккуратнее. А когда случился прокол, спустило колесо, понял, что это проблема, но не понимал, насколько это серьёзно. Я просто продолжал ехать по трассе. Потом я просто молился, что у меня не будет сломано переднее крыло и я смогу финишировать. Так и получилось. Я очень удивлён. Тот отрыв, который у меня был, позволял надеяться на лучшее. Тем более что машина позволяла неплохо пройти связку поворотов. Я на полном газу проехал участок между 15-м и 16-м поворотом. Все силы отдал, чтобы пройти последние повороты и финишировать первым. Так и вышло, но это было тяжело. Моё сердце почти остановилось», — рассказал Хэмилтон в интервью после финиша.

Британец сумел довести свой болид Mercedes W11 до финиша, преодолев один полный круг с проколом переднего левого колеса. Его напарник получил прокол кругом ранее и откатился со второго на 11-е место, проведя пит-стоп. На последнем круге аналогичная проблема также возникла у гонщика McLaren Карлоса Сайнса, опустившегося за последний круг с четвёртого на 13-е место.

Ранее сообщалось, что Квят попал в аварию и досрочно выбыл из борьбы на Гран-при Великобритании.