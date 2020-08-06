РПЛ введёт ограничение относительно выхода на поле футболистов до 18 лет
- РИА Новости
«Такой пункт в регламент был включён. Мы посмотрели статистику за несколько последних сезонов. Случаев, когда на поле выходили два и более футболиста в возрасте до 18 лет, был один — тот самый матч «Сочи» — «Ростов». Но у клубов есть 25 человек в списке А, а ещё список Б, в котором игроки, которые могут принимать участие в матчах РПЛ. И ещё список молодёжного первенства. У всех есть шанс играть. Если будет молодая группа футболистов 16-летних, мы будем рассматривать это», — приводит слова Савина РИА Новости.
Ранее в РПЛ рассказали о послаблениях в санитарном регламенте перед стартом нового сезона.