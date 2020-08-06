РПЛ введёт ограничение относительно выхода на поле футболистов до 18 лет

Короткая ссылка
Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин рассказал, что лига внесла в регламент соревнований пункт, который ограничивает нахождение на поле во время матча в составе одной команды более двух футболистов младше 18 лет.
РПЛ введёт ограничение относительно выхода на поле футболистов до 18 лет
  • РИА Новости

«Такой пункт в регламент был включён. Мы посмотрели статистику за несколько последних сезонов. Случаев, когда на поле выходили два и более футболиста в возрасте до 18 лет, был один — тот самый матч «Сочи» — «Ростов». Но у клубов есть 25 человек в списке А, а ещё список Б, в котором игроки, которые могут принимать участие в матчах РПЛ. И ещё список молодёжного первенства. У всех есть шанс играть. Если будет молодая группа футболистов 16-летних, мы будем рассматривать это», — приводит слова Савина РИА Новости.

Ранее в РПЛ рассказали о послаблениях в санитарном регламенте перед стартом нового сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить