РПЛ введёт ограничение относительно выхода на поле футболистов до 18 лет

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин рассказал, что лига внесла в регламент соревнований пункт, который ограничивает нахождение на поле во время матча в составе одной команды более двух футболистов младше 18 лет.

«Такой пункт в регламент был включён. Мы посмотрели статистику за несколько последних сезонов. Случаев, когда на поле выходили два и более футболиста в возрасте до 18 лет, был один — тот самый матч «Сочи» — «Ростов». Но у клубов есть 25 человек в списке А, а ещё список Б, в котором игроки, которые могут принимать участие в матчах РПЛ. И ещё список молодёжного первенства. У всех есть шанс играть. Если будет молодая группа футболистов 16-летних, мы будем рассматривать это», — приводит слова Савина РИА Новости.

Ранее в РПЛ рассказали о послаблениях в санитарном регламенте перед стартом нового сезона.