Биатлонистке Старых предстоит операция

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Российской биатлонистке Ирине Старых предстоит операция из-за травмы спины.
Биатлонистке Старых предстоит операция
  • РИА Новости

Об этом рассказал тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что операция должна была пройти в конце июля, но в день её проведения у хирурга обнаружили коронавирус и все плановые операции экстренно отменили.

«Теперь операция пройдёт только в начале сентября», рассказал тренер.

Из-за травмы 32-летняя Старых была вынуждена пропустить начало подготовки к новому сезону.

Ранее Александр Логинов рассказал о судьбе вещей, конфискованных при обыске на ЧМ в Антерсельве.

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