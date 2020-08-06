Биатлонистке Старых предстоит операция
- РИА Новости
Об этом рассказал тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что операция должна была пройти в конце июля, но в день её проведения у хирурга обнаружили коронавирус и все плановые операции экстренно отменили.
«Теперь операция пройдёт только в начале сентября», рассказал тренер.
Из-за травмы 32-летняя Старых была вынуждена пропустить начало подготовки к новому сезону.
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