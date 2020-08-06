В НХЛ надеются, что больше не придётся проводить плей-офф в нынешнем формате

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли выразил надежду, что лиге больше не придётся проводить плей-офф в формате, использованном для доигровки нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В НХЛ надеются, что больше не придётся проводить плей-офф в нынешнем формате
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Думаю, что стоит быть очень довольными достигнутыми результатами. Клубы принимают участие в турнире, игроки вовлечены и показывают хороший хоккей. Но нам ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем быть полностью удовлетворены. Это уникальная ситуация, и надеюсь, нам больше никогда не придётся организовывать что-то подобное», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Первая часть доигровки сезона проходит в двух форматах: команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы и проводят круговой турнир для определения номера посева. Ещё 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

Ранее сообщалось, что шайба Наместникова помогла «Колорадо» разгромить «Даллас» в квалификации Кубка Стэнли.

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