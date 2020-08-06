Шайба Наместникова помогла «Колорадо» разгромить «Даллас» в квалификации Кубка Стэнли

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В квалификационном матче плей-офф Кубка Стэнли хоккеисты «Колорадо Эвеланш» одержали крупную победу над «Даллас Старз».
Шайба Наместникова помогла «Колорадо» разгромить «Даллас» в квалификации Кубка Стэнли
  • AFP
  • © Jeff Vinnick/Getty Images

Матч, проходивший на арене «Роджерс-Плэйс» в Эдмонтоне, завершился со счётом 4:0 в пользу «Далласа». 

Заброшенные шайбы в матче на счету Кейла Макара, Йоонаса Донского, Андре Бураковски и Владислава Наместникова.

Российские хоккеисты «Колорадо» Валерий Ничушкин и Никита Задоров очков в матче не набрали. Форвард Владислав Наместников отметился одной заброшенной шайбой. 

Вратарь«Даласа» Антон Худобин отразил 36 бросков из 40. Форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ассист Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче квалификации Кубка Стэнли с «Монреалем».

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