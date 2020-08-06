Кормье не сомневается в победе Нурмагомедова над Сен-Пьером

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказал своё мнение относительно возможного поединка обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с другим экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах — Жоржем Сен-Пьером.
Кормье не сомневается в победе Нурмагомедова над Сен-Пьером
  • © Jeff Bottari / Zuffa LLC
  • Gettyimages.ru

«Нет человека, который сумел бы удержать бой с ним в стойке. Я люблю Сен-Пьера, но Жорж окажется на полу. Нурмагомедов его свалит», — заявил Кормье в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.

39-летний Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. На его счету 26 побед и два поражения в смешанных единоборствах. У 31-летнего россиянина 28 побед в 28 боях в MMA.

Ранее Нурмагомедов рассказал об отношении Тухугова к спаррингам.

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