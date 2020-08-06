Ян высказался о своём отношении к спортивным психологам

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Пётр Ян заявил, что ему смешно слышать о случаях, когда спортсмены обращаются к психологам.
Ян высказался о своём отношении к спортивным психологам
  • Reuters

«Ребята оттуда рассказывают, что ходят к спортивным психологам. «Они делают мою ментальность прочнее и я становлюсь увереннее», — говорят они. А мы не ходим к психологам, чтобы они мотивировали нас на тренировки и бои. У нас без этого хватает мотивации к жизни, опыта. Так что мне бывает немного смешно, когда я об этом слышу», — цитирует бойца Lenta

Ранее глава ACA заявил, что Ян может на протяжении десяти лет находиться на вершине легчайшего веса UFC.

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