Глава ACA: Ян может на протяжении 10 лет находиться на вершине легчайшего веса UFC

Президент ACA Алексей Яценко прокомментировал завоевание Петром Яном чемпионского титула UFC в легчайшем весе.

«Ян ещё не достиг своего пика, но я знал, что он победит Жозе Алдо. В дуэли с Генри Сехудо ему было бы значительно сложнее. В этом случае я бы сомневался в результате. Уверен, что он отстоит свой титул, и не один раз. Главное — продолжать прогрессировать, чтобы оказаться готовым к встрече с Сехудо. Думаю, американец всё же вернётся. Вопрос лишь в том, когда это состоится. Верю, что Пётр является продолжателем традиций Фёдора Емельяненко и сможет на протяжении десяти лет находиться на вершине в легчайшем весе. Мне бы этого очень хотелось», — сказал Яценко в интервью RT.

Ранее Яценко выразил мнение, что бой Александра Емельяненко с Сергеем Харитоновым будет более востребован фанатами, чем реванш с Магомедом Исмаиловым.