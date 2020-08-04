Глава ACA: Ян может на протяжении 10 лет находиться на вершине легчайшего веса UFC

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Президент ACA Алексей Яценко прокомментировал завоевание Петром Яном чемпионского титула UFC в легчайшем весе.
Глава ACA: Ян может на протяжении 10 лет находиться на вершине легчайшего веса UFC
  • Reuters

«Ян ещё не достиг своего пика, но я знал, что он победит Жозе Алдо. В дуэли с Генри Сехудо ему было бы значительно сложнее. В этом случае я бы сомневался в результате. Уверен, что он отстоит свой титул, и не один раз. Главное — продолжать прогрессировать, чтобы оказаться готовым к встрече с Сехудо. Думаю, американец всё же вернётся. Вопрос лишь в том, когда это состоится. Верю, что Пётр является продолжателем традиций Фёдора Емельяненко и сможет на протяжении десяти лет находиться на вершине в легчайшем весе. Мне бы этого очень хотелось», — сказал Яценко в интервью RT.

Ранее Яценко выразил мнение, что бой Александра Емельяненко с Сергеем Харитоновым будет более востребован фанатами, чем реванш с Магомедом Исмаиловым.

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