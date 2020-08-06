Шлеменко оценил шансы Олейника на победу в бою с Льюисом

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка соотечественника Алексея Олейника с американцем Дерриком Льюисом на турнире UFC Vegas 6.

«Я верю в Олейника, хотя в последнее время многие специалисты всякий раз списывают его со счетов, считают аутсайдером. Но он не только доказал свою состоятельность победами над Грином и особенно Вердумом, но и показал прогресс в своём возрасте. Это дорогого стоит. Так что в поединке с Льюисом шансы у Алексея появятся», — цитируют «Известия» Шлеменко.

Бой 43-летнего Олейника и 35-летнего Льюиса состоится в ночь на 9 августа по московскому времени.

Ранее Олейник объяснил проблемы Александра Емельяненко отсутствием необходимой подготовки.