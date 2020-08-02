Олейник объяснил проблемы Александра Емельяненко отсутствием необходимой подготовки

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Российский боец UFC Алексей Олейник поделился мнением о последних выступлениях Александра Емельяненко, который 24 июля на турнире в Сочи досрочно проиграл Магомеду Исмаилову.
Олейник объяснил проблемы Александра Емельяненко отсутствием необходимой подготовки
  • РИА Новости

Спортсмен считает, что у Емельяненко нет необходимого режима тренировок. Олейник также уверен, что десять лет назад Александр показывал более высокий уровень выступлений.

«Мое мнение: Саша не тренируется — порядочно, прилично, как настоящий профи. Он не пашет последние несколько лет. Не год, не два, не три — больше. Он просто к какому-то бою чуть подтягивает свою форму — и всё. У нас в зале на одного бойца два-три тренера, они его держат в офигенном режиме. Три тренировки в день, график, план, расписано всё. Когда тебя профи гоняют, на профессиональном уровне ты, естественно, становишься сильнее. У тебя режим всего: питания, сна, тренировок», — сказал Олейник YouTube-каналу «Ушатайка».

Ранее Фёдор Емельяненко рассказал, когда может провести следующий бой.

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