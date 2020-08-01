Фёдор Емельяненко рассказал, когда может провести следующий бой
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«Пока бой в подвешенном состоянии. Bellator будет ждать, когда людям разрешат посещать арены. Мои ребята будут биться в ближайшее время, но при пустых трибунах. А мне придётся дождаться, когда разрешат посещать арены. Когда это будет — пока не знаю», — рассказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Сергея Лодыги.
Он отметил, что не может сказать, произойдёт ли это в текущем году.
«Бой планировался в Америке. В планах так и есть. Возможно, в конце года. Bellator планирует. По контракту у меня два боя. А там посмотрим», — добавил боец.
В общей сложности в активе 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что, по мнению Вартаняна, Фёдору Емельяненко стоит принять вызов Фабрисиу Вердума.