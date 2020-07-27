Боец MMA Вартанян считает, что Фёдору Емельяненко стоит принять вызов Вердума

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян высказался по поводу возможного реванша между соотечественником Фёдором Емельяненко и бывшим чемпионом UFC бразильцем Фабрисиу Вердумом.

«Почему бы Емельяненко не принять вызов Вердума? Это будет интересный бой. Тем более я уверен, что Фёдор будет фаворитом в этом бою. Шансов будет даже больше, чем в первом бою. Емельяненко ничего не теряет: если он проиграет, то ничего не изменится. А если выиграет, то отомстит Вердуму и возьмёт у него реванш. С удовольствием бы посмотрел этот бой», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».

Вердум уже дрался с Емельяненко в 2010 году. Тогда победу с помощью болевого приёма одержал бразилец.

Всего на счету Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья. У Емельяненко 39 побед, шесть поражений, а также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Вадим Финкельштейн выразил мнение, что в ближайшее время проведение боя Вердума с Емельяненко невозможно.