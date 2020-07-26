Вердум заявил, что хочет провести ещё один бой с Фёдором Емельяненко

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Бразильский боец смешанного стиля Фабрисиу Вердум заявил, что хочет провести ещё один поединок с россиянином Фёдором Емельяненко.
Вердум заявил, что хочет провести ещё один бой с Фёдором Емельяненко
  • РИА Новости

«Да, я на 100% хочу провести бой с Фёдором. Я его очень уважаю и хочу дать ему возможность провести со мной ещё один бой. Это история, и спустя десять лет все хотят увидеть этот поединок. Не знаю где, но я точно хочу провести ещё один бой с Фёдором. Я его очень уважаю. Для меня он всё ещё лучший в мире», — сказал Вердум на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 3.

Вердум уже дрался с Емельяненко в 2010 году. Тогда победу с помощью болевого приёма одержал россиянин.

Всего на счету Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья. У Емельяненко 39 побед, шесть поражений, а также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Вердум нанёс поражение Александру Густафссону на UFC Fight Island 3.

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