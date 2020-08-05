Тедеско заявил, что Урунов три недели не тренировался из-за COVID-19

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что последние три недели новичок команды Остон Урунов не тренировался из-за коронавируса.
Тедеско заявил, что Урунов три недели не тренировался из-за COVID-19
  • © Пресс-служба ФК «Спартак»

По словам специалиста, игроку нужно дать время, поберечь его и защитить.

«Он очень талантлив и молод, может играть «восьмёрку» в нашей схеме, второго нападающего, крайнего защитника, опорника или даже центрального защитника — он ведь сильный. Я пока не знаю точно, где будем его использовать, но хорошему игроку всегда найдётся место», — приводит слова наставника «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера похвалил Шамиля Газизова за трансфер Александра Кокорина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить