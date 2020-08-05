Тедеско заявил, что Урунов три недели не тренировался из-за COVID-19
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По словам специалиста, игроку нужно дать время, поберечь его и защитить.
«Он очень талантлив и молод, может играть «восьмёрку» в нашей схеме, второго нападающего, крайнего защитника, опорника или даже центрального защитника — он ведь сильный. Я пока не знаю точно, где будем его использовать, но хорошему игроку всегда найдётся место», — приводит слова наставника «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера похвалил Шамиля Газизова за трансфер Александра Кокорина.