«Коломна» обыграла «Сатурн», а «Анжи» — «Махачкалу» в 1/256 финала Кубка России

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Состоялись матчи 1/256 финала Кубка России по футболу.
«Коломна» обыграла «Сатурн», а «Анжи» — «Махачкалу» в 1/256 финала Кубка России
  • © REUTERS/Sergei Karpukhin

«Коломна» обыграла в Раменском местный «Сатурн» (3:0). «Анжи» в городском дерби оказался сильнее «Махачкалы» (1:0). Кроме того, «Спартак-Нальчик» разгромил новичка Профессиональной футбольной лиги «Ессентуки» (5:0).

В Ногинске местное «Знамя» победило «Знамя труда» из Орехово-Зуева. Петербургская «Звезда» в Твери не оставила шансов одноимённому клубу (4:0). В московском дерби «Родина» обыграла «Строгино» (3:2).

Ранее сообщалось, что стала известна сумма компенсации, выплаченной Сергею Юрану за увольнение из «Химок».

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