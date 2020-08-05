Куницкая: в UFC ты практически не можешь выбирать, с кем и когда тебе биться

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Бывшая претендентка на титул UFC в полулёгком весе Яна Куницкая призналась, что бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата практически не имеют возможности выбирать себе соперников и даты для проведения схваток.
Куницкая: в UFC ты практически не можешь выбирать, с кем и когда тебе биться
  • © Страница Яны Куницкой
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Как заявила Куницкая в интервью RT, она считает поединок с Крис Сайборг не лучшим вариантом для начала карьеры в UFC. Но, по её словам, тогда у неё не было другого выбора.

«Многие спрашивают: «Зачем ты согласилась на этот бой?» Но в UFC ты практически не можешь выбирать, с кем и когда тебе биться. Сейчас могу с уверенностью сказать, что ни о чём не жалею. Тогда я получила огромный опыт», — заявила Куницкая в интервью RT.

При этом она сказала, что если бы тогда отказалась от боя с Сайборг, то рисковала бы никогда не дебютировать в UFC.

Ранее она призналась, что после неудачи в поединке с Крис Сайборг стала объектом оскорблений со стороны некоторых болельщиков.

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