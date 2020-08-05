Куницкая предположила, почему российские болельщики часто болеют против своих соотечественников

Бывшая претендентка на титул UFC в полулёгком весе Яна Куницкая выдвинула предположение, почему российские поклонники ММА часто болеют против отечественных спортсменов.

«Думаю, принижая других, некоторые люди пытаются возвысить себя. Сами не могут добиться чего-то, поэтому выплёскивают этот негатив, чтобы чувствовать себя лучше. Никогда не услышишь подобных замечаний от других известных атлетов, специалистов в своей области. Обычно такое пишут неудачники, школьники, которым нечего делать», — сказала Куницкая в интервью RT.

Ранее она выразила мнение, что на популярности чемпиона UFC в двух дивизионах Аманды Нуньес сказывается её ориентация.