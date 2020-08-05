Куницкая объяснила, почему не хотела драться на «Бойцовском острове»

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Бывшая претендентка на титул UFC в полулёгком весе Яна Куницкая рассказала, почему для неё предпочтительнее было выступать в США, а не в ОАЭ.
Куницкая объяснила, почему не хотела драться на «Бойцовском острове»
  • © Яна Куницкая
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«Это гораздо удобнее. Я тренируюсь в Штатах, мне гораздо комфортнее выступать здесь. Для того чтобы добраться до Абу-Даби, необходимо совершить многочасовой перелёт, после чего пройти акклиматизацию. Там совершенно другой климат. Не ясно, как организм поведёт себя в новых условиях. Кроме того, у меня заканчивается срок действия загранпаспорта, а из-за пандемии не было возможности поменять его. Много нюансов. Поэтому гораздо проще подраться в Лас-Вегасе», — заявила Куницкая в интервью RT.

Ранее она предположила, кто из девушек-бойцов может победить действующую чемпионку в легчайшем и полулёгком весе Аманду Нуньес.

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