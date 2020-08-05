Куницкая предположила, кто из девушек-бойцов может победить Нуньес

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Бывшая претендентка на титул UFC в легчайшем весе Яна Куницкая поразмышляла, кто из девушек-бойцов способен взять верх над действующей чемпионкой в двух весовых категориях Амандой Нуньес.
Куницкая предположила, кто из девушек-бойцов может победить Нуньес
  • Reuters

«В отдельно взятой дуэли может произойти всё что угодно. Но, честно сказать, пока не вижу достойной оппонентки для Нуньес. Посмотрим, как завершится сражение между Холли Холм и Алданой. Ирен обладает нокаутирующим ударом и в случае точного попадания могла бы справиться с чемпионкой. Но я бы всё равно поставила на Аманду», — заявила Куницкая в интервью RT.

При этом она отметила, что навязать борьбу Нуньес могут некоторые представительницы других весовых категорий.

«Только если Кайла Харрисон спустится из лёгкого веса либо Валентина Шевченко поднимется из «соломинок», — добавила Куницкая.

Ранее она назвала Нуньес величайшей девушкой-бойцом в истории ММА.

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