Куницкая предположила, кто из девушек-бойцов может победить Нуньес
- Reuters
«В отдельно взятой дуэли может произойти всё что угодно. Но, честно сказать, пока не вижу достойной оппонентки для Нуньес. Посмотрим, как завершится сражение между Холли Холм и Алданой. Ирен обладает нокаутирующим ударом и в случае точного попадания могла бы справиться с чемпионкой. Но я бы всё равно поставила на Аманду», — заявила Куницкая в интервью RT.
При этом она отметила, что навязать борьбу Нуньес могут некоторые представительницы других весовых категорий.
«Только если Кайла Харрисон спустится из лёгкого веса либо Валентина Шевченко поднимется из «соломинок», — добавила Куницкая.
Ранее она назвала Нуньес величайшей девушкой-бойцом в истории ММА.