Куницкая предположила, кто из девушек-бойцов может победить Нуньес

Бывшая претендентка на титул UFC в легчайшем весе Яна Куницкая поразмышляла, кто из девушек-бойцов способен взять верх над действующей чемпионкой в двух весовых категориях Амандой Нуньес.

«В отдельно взятой дуэли может произойти всё что угодно. Но, честно сказать, пока не вижу достойной оппонентки для Нуньес. Посмотрим, как завершится сражение между Холли Холм и Алданой. Ирен обладает нокаутирующим ударом и в случае точного попадания могла бы справиться с чемпионкой. Но я бы всё равно поставила на Аманду», — заявила Куницкая в интервью RT.

При этом она отметила, что навязать борьбу Нуньес могут некоторые представительницы других весовых категорий.

«Только если Кайла Харрисон спустится из лёгкого веса либо Валентина Шевченко поднимется из «соломинок», — добавила Куницкая.

Ранее она назвала Нуньес величайшей девушкой-бойцом в истории ММА.