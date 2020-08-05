Куницкая назвала Нуньес лучшей девушкой-бойцом в UFC

Российская спортсменка Яна Куницкая, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), согласилась с президентом организации Даной Уайтом, что лучшей девушкой-бойцом в истории является чемпионка промоушена в двух весовых категориях Аманда Нуньес.

«Во-первых, я согласна с Даной, поскольку Нуньес доказала это уже всем. Что касается тотального доминирования, то тут много факторов. Когда она начала тренироваться в США, у неё был большой прогресс. До этого у неё были проигранные поединки, но говорят, что там в основном были ментальные моменты. Сама по себе она была достаточно подготовлена, однако какие-то ошибки допускала психологические. Она очень хорошо выросла в этом плане. Пока я не вижу, кто бы смог выиграть у неё», — цитирует Куницкую «Чемпионат».

Нуньес является чемпионкой UFC в легчайшем и полулёгком весе.

Ранее Биспинг заявил, что на месте Сен-Пьера не согласился бы на бой с Нурмагомедовым.