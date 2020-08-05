Биспинг: на месте Сен-Пьера я бы не согласился на бой с Нурмагомедовым

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории британец Майкл Биспинг выразил своё мнение относительно возможного поединка между экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером и обладателем пояса в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.
Биспинг: на месте Сен-Пьера я бы не согласился на бой с Нурмагомедовым
  • @khabib_nurmagomedov
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«На месте Жоржа я бы не согласился на поединок. Чем больше времени проходит после его ухода, тем выше вероятность его поражения. Рано или поздно он проиграет. На месте Жоржа я бы остался в стороне и сохранил наследие Майкла Биспинга. Жорж, не смей проигрывать чёртовому мелкому легковесу!» — заявил Биспинг в своём подкасте

Сен-Пьер официально завершил карьеру в 2019 году. В последнем бою, который состоялся 4 ноября 2017 года, канадец победил Биспинга удушающим приёмом и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Поединок Сен-Пьера с Нурмагомедовым может состояться в апреле 2021 года.

Ранее Кормье высказался о следующем бое Нурмагомедова.

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