Кормье о бое Нурмагомедова: ничто не делает меня счастливее, чем возвращение моего чемпиона

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Дэниел Кормье признался, что возвращение в октагон обладателя титула в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова сделает его счастливым.
Кормье о бое Нурмагомедова: ничто не делает меня счастливее, чем возвращение моего чемпиона
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Сначала я нервничал. Потом успокоился и услышал, что Хабиб собирается провести поединок как можно раньше, а не позже. Поэтому, когда был объявлен бой Нурмагомедов — Гэтжи, меня это не удивило. Хотя я думал, что какое-то время Хабиб будет отсутствовать. Ничто не делает меня счастливее, чем возвращение моего чемпиона, который будет защищать титул», — цитирует Кормье MMA Junkie.

3 июля российский боец потерял отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт 24 октября на турнире UFC 254.

Ранее сообщалось, что Волков и Махачев могут выступать на одном турнире UFC с Нурмагомедовым. 

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