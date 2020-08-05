Гонщик Ferrari Леклер признался, что ненавидел Ферстаппена

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Гонщик «Формулы-1» Шарль Леклер, выступающий за команду Ferrari, признался, что раньше ненавидел пилота Red Bull Макса Ферстаппена.
Гонщик Ferrari Леклер признался, что ненавидел Ферстаппена
  • Reuters

«Когда мы были молоды, то действительно ненавидели друг друга с Ферстаппеном. К счастью, оба выросли и стали более зрелыми. Очень приятно видеть, что сейчас мы все соревнуемся друг с другом в «Формуле-1», — цитирует Леклера GPBlog.

По словам пилота Ferrari, он занимался картингом девять лет и в то время соревновался со многими гонщиками, в настоящий момент выступающими в «Формуле-1». Помимо Ферстаппена, он отметил Пьера Гасли, Александра Албона и других.

Ранее Международная автомобильная федерация определилась с датой рассмотрения протеста французской команды Renault на болиды британской команды Racing Point.

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