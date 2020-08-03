Стала известна дата рассмотрения протеста Renault на Racing Point

Международная автомобильная федерация (FIA) определилась с датой рассмотрения протеста французской команды Renault на болиды британской команды Racing Point.

Как сообщает Yahoo Sports, слушания назначены на 5 августа.

Отмечается, что на данном заседании решение может и не быть вынесено.

Renault подала протесты после второго, третьего и четвёртого этапов сезона. Поводом для этого стали сомнения в легальности болидов RP20. Непосредственно сам протест касался, в частности, воздуховодов передних и задних тормозов болидов Racing Point.

Ранее сообщалось, что Renault подала в FIA очередной протест на Racing Point.