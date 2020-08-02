Renault подала в FIA очередной протест на Racing Point

Короткая ссылка
Французская команда «Формулы-1» Renault по завершении Гран-при Великобритании подала в Международную автомобильную федерацию (FIA) уже третий протест на болиды британской команды Racing Point.
Renault подала в FIA очередной протест на Racing Point
  • Reuters

Об этом сообщает Motorsport.

Первый протест Renault подала после второго этапа, Гран-при Штирии. Поводом для этого стали сомнения в легальности болидов RP20, которых с самого их появления в паддоке называют копией прошлогоднего чемпионского Mercedes W10. Стюарды приняли на рассмотрение протест французской команды, который касался, в частности, воздуховодов передних и задних тормозов болидов Racing Point, но FIA пока не вынесла решение по данному вопросу. В Renault изначально объявили, что будут подавать протесты после каждой гонки до вынесения решения по данному вопросу, что также было сделано после гонки в Венгрии.

Ранее Даниил Квят сообщил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить