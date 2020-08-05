Тренер считает, что Косторная освоит новые программы за три дня

Тренер по фигурному катанию Людмила Великова считает, что чемпионка Европы Алёна Косторная сумеет быстро освоить новые программы, которые ей поставят в академии Евгения Плющенко.

«Человек с уровнем техники, как у Алёны, освоит новые программы за три дня. Это проверено на талантливых детях. Она же девочка суперталантливая и интересная, а у Плющенко есть огромный опыт. Не знаю, будет ли он сам ставить программу или кто-то из его помощников, но уверена, что в этом вопросе никаких проблем не будет», — цитирует Великову «Спорт-Экспресс».

Алёна Косторная перешла от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. 16-летняя фигуристка является действующей победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при.

Ранее Бутырская прокомментировала переход Косторной к Плющенко.