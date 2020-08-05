Тренер считает, что Косторная освоит новые программы за три дня

Короткая ссылка
Тренер по фигурному катанию Людмила Великова считает, что чемпионка Европы Алёна Косторная сумеет быстро освоить новые программы, которые ей поставят в академии Евгения Плющенко.
Тренер считает, что Косторная освоит новые программы за три дня
  • Reuters

«Человек с уровнем техники, как у Алёны, освоит новые программы за три дня. Это проверено на талантливых детях. Она же девочка суперталантливая и интересная, а у Плющенко есть огромный опыт. Не знаю, будет ли он сам ставить программу или кто-то из его помощников, но уверена, что в этом вопросе никаких проблем не будет», — цитирует Великову «Спорт-Экспресс».

Алёна Косторная перешла от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. 16-летняя фигуристка является действующей победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при.

Ранее Бутырская прокомментировала переход Косторной к Плющенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить