Бутырская прокомментировала переход Косторной к Плющенко

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Известная в прошлом фигуристка Мария Бутырская высказалась о переходе Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Бутырская прокомментировала переход Косторной к Плющенко
  • РИА Новости

Несмотря на смену группы, Косторная продолжит представлять на соревнованиях школу «Самбо-70».

«На результатах Алёны это никак не скажется, она представляет саму себя, она же не в хоккей играет. Мне бы было без разницы, какое общество я представляю. Указывает ли отсутствие документов на спонтанность перехода? Если уж Этери Георгиевна говорит, что переход был спланирован в мае, её интерес говорить правду. Может, люди смотрели по обстоятельствам, будет ли вообще сезон. У юниоров сезон, например, отменили. Время такое, смутное», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что президент ФФККР прокомментировал переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко.

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