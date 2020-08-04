Бутырская прокомментировала переход Косторной к Плющенко

Известная в прошлом фигуристка Мария Бутырская высказалась о переходе Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Несмотря на смену группы, Косторная продолжит представлять на соревнованиях школу «Самбо-70».

«На результатах Алёны это никак не скажется, она представляет саму себя, она же не в хоккей играет. Мне бы было без разницы, какое общество я представляю. Указывает ли отсутствие документов на спонтанность перехода? Если уж Этери Георгиевна говорит, что переход был спланирован в мае, её интерес говорить правду. Может, люди смотрели по обстоятельствам, будет ли вообще сезон. У юниоров сезон, например, отменили. Время такое, смутное», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что президент ФФККР прокомментировал переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко.