Кремлёв считает, что Гассиев должен провести два боя до конца года
- РИА Новости
«Я очень недоволен таким длительным его простоем. Мы хотим скорее увидеть Мурата на ринге. Рассчитываем, что до конца года Гассиев проведёт два боя, первый из которых состоится в середине осени», — цитирует Кремлёва ТАСС.
Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в июле 2018 года. С тех пор россиянин не выходил на ринг из-за травм. Спортсмен планирует боксировать в тяжёлом весе после возвращения на ринг.
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