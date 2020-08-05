Кремлёв считает, что Гассиев должен провести два боя до конца года

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев должен провести два поединка до конца 2020 года.
Кремлёв считает, что Гассиев должен провести два боя до конца года
  • РИА Новости

«Я очень недоволен таким длительным его простоем. Мы хотим скорее увидеть Мурата на ринге. Рассчитываем, что до конца года Гассиев проведёт два боя, первый из которых состоится в середине осени», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в июле 2018 года. С тех пор россиянин не выходил на ринг из-за травм. Спортсмен планирует боксировать в тяжёлом весе после возвращения на ринг.

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