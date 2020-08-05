Кремлёв считает, что Гассиев должен провести два боя до конца года

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев должен провести два поединка до конца 2020 года.

«Я очень недоволен таким длительным его простоем. Мы хотим скорее увидеть Мурата на ринге. Рассчитываем, что до конца года Гассиев проведёт два боя, первый из которых состоится в середине осени», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в июле 2018 года. С тех пор россиянин не выходил на ринг из-за травм. Спортсмен планирует боксировать в тяжёлом весе после возвращения на ринг.

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