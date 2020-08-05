Джонс застрахует свои уши перед боем с Тайсоном

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс застрахует свои уши в преддверии поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.

«Учитывая, что в июне 1997 года во время поединка Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, менеджер решил предусмотреть подобный казус», — гласит сообщение пресс-службы Roy Jones Jr Boxing Russia в Instagram.

Выставочный бой Тайсон — Джонс пройдёт 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов.

В 1997 году во время боя с Холифилдом Тайсон откусил сопернику кусочек мочки уха. Поединок был остановлен, а сам боксёр получил крупный денежный штраф.

Ранее Тайсон заявил о желании нокаутировать Джонса.