Джонс застрахует свои уши перед боем с Тайсоном

Короткая ссылка
Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс застрахует свои уши в преддверии поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.
Джонс застрахует свои уши перед боем с Тайсоном
  • Reuters

«Учитывая, что в июне 1997 года во время поединка Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, менеджер решил предусмотреть подобный казус», — гласит сообщение пресс-службы Roy Jones Jr Boxing Russia в Instagram.

Выставочный бой Тайсон — Джонс пройдёт 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов.

В 1997 году во время боя с Холифилдом Тайсон откусил сопернику кусочек мочки уха. Поединок был остановлен, а сам боксёр получил крупный денежный штраф.

Ранее Тайсон заявил о желании нокаутировать Джонса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить