Назван следующий соперник бойца Вартаняна в АСА
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Об этом сообщает Instagram промоушена.
Изначально Вартанян должен был сразиться с Рашидом Магомедовым. Однако соперник не смог выступить по состоянию здоровья.
29-летний Вартанян одержал в ММА 20 побед и потерпел четыре поражения. У 27-летнего Кокова 15 выигрышей и четыре неудачи.
Ранее сообщалось, что Вартанян высказался по поводу возможного реванша между россиянином Фёдором Емельяненко и бывшим чемпионом UFC бразильцем Фабрисиу Вердумом.