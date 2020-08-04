Назван следующий соперник бойца Вартаняна в АСА

Боец ММА Эдуард Вартанян встретится 5 сентября на турнире ACA 110 с Мухамедом Коковым.

Об этом сообщает Instagram промоушена.

Изначально Вартанян должен был сразиться с Рашидом Магомедовым. Однако соперник не смог выступить по состоянию здоровья.

29-летний Вартанян одержал в ММА 20 побед и потерпел четыре поражения. У 27-летнего Кокова 15 выигрышей и четыре неудачи.

Ранее сообщалось, что Вартанян высказался по поводу возможного реванша между россиянином Фёдором Емельяненко и бывшим чемпионом UFC бразильцем Фабрисиу Вердумом.