Свечников: мне нравится играть в доминирующем стиле
- Reuters
- © James Guillory-USA TODAY Sports
«Мы резво начали и не прекращали весь матч. Классно, что получилось сделать первый хет-трик. Мне нравится играть в физически доминирующем стиле. Бить как можно сильнее и выкладываться на полную. Думаю, поэтому у меня и получается забивать. Я бью соперника, мы входим в зону атаки. Потом кто-то пытается ударить меня, а я бросаю по воротам», — приводит слова форварда Canescountry.com.
Ранее сообщалось, что Свечников поблагодарил партнёров за помощь в оформлении хет-трика.