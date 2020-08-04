Свечников: мне нравится играть в доминирующем стиле

Российский игрок «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, сделавший хет-трик в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс», рассказал о прошедшей игре.

«Мы резво начали и не прекращали весь матч. Классно, что получилось сделать первый хет-трик. Мне нравится играть в физически доминирующем стиле. Бить как можно сильнее и выкладываться на полную. Думаю, поэтому у меня и получается забивать. Я бью соперника, мы входим в зону атаки. Потом кто-то пытается ударить меня, а я бросаю по воротам», — приводит слова форварда Canescountry.com.

Ранее сообщалось, что Свечников поблагодарил партнёров за помощь в оформлении хет-трика.