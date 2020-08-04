Свечников поблагодарил партнёров за помощь в оформлении хет-трика

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Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал свой хет-трик в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Свечников поблагодарил партнёров за помощь в оформлении хет-трика
  • © АFP 2020 / Andre Ringuette/Freestyle Photo

Спортсмен отличился на 5-й, 22-й и 55-й минутах. Он стал лишь восьмым хоккеистом в истории лиги, забросившим три шайбы в одном матче плей-офф в возрасте не старше 20 лет.

«Очень здорово сделать свой первый хет-трик, но я бы ничего не добился без партнёров. Спасибо им большое за помощь! Мы все вместе провели реально хороший матч», — приводит слова Свечникова nhl.com.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров открыл счёт в матче «Тампы» и «Вашингтона».

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