Свечников поблагодарил партнёров за помощь в оформлении хет-трика

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал свой хет-трик в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен отличился на 5-й, 22-й и 55-й минутах. Он стал лишь восьмым хоккеистом в истории лиги, забросившим три шайбы в одном матче плей-офф в возрасте не старше 20 лет.

«Очень здорово сделать свой первый хет-трик, но я бы ничего не добился без партнёров. Спасибо им большое за помощь! Мы все вместе провели реально хороший матч», — приводит слова Свечникова nhl.com.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров открыл счёт в матче «Тампы» и «Вашингтона».