Свечников поблагодарил партнёров за помощь в оформлении хет-трика
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Спортсмен отличился на 5-й, 22-й и 55-й минутах. Он стал лишь восьмым хоккеистом в истории лиги, забросившим три шайбы в одном матче плей-офф в возрасте не старше 20 лет.
«Очень здорово сделать свой первый хет-трик, но я бы ничего не добился без партнёров. Спасибо им большое за помощь! Мы все вместе провели реально хороший матч», — приводит слова Свечникова nhl.com.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров открыл счёт в матче «Тампы» и «Вашингтона».