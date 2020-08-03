Игрок «Каролины» Свечников оформил хет-трик в матче с «Рейнджерс»

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20-летний нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик в матче квалификации плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Игрок «Каролины» Свечников оформил хет-трик в матче с «Рейнджерс»
  • AFP

Российский спортсмен отличился на 5-й, 22-й и 55-й минутах. В настоящий момент счёт 4:1 в пользу его команды. Игра продолжается.

Ранее сообщалось, что единственную шайбу «Рейнджерс» забросил россиянин Артемий Панарин.

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