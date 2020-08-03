Игрок «Каролины» Свечников оформил хет-трик в матче с «Рейнджерс»
20-летний нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик в матче квалификации плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс».
- AFP
Российский спортсмен отличился на 5-й, 22-й и 55-й минутах. В настоящий момент счёт 4:1 в пользу его команды. Игра продолжается.
Ранее сообщалось, что единственную шайбу «Рейнджерс» забросил россиянин Артемий Панарин.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен