Игрок «Каролины» Свечников оформил хет-трик в матче с «Рейнджерс»

20-летний нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик в матче квалификации плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Российский спортсмен отличился на 5-й, 22-й и 55-й минутах. В настоящий момент счёт 4:1 в пользу его команды. Игра продолжается.

Ранее сообщалось, что единственную шайбу «Рейнджерс» забросил россиянин Артемий Панарин.