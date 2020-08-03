Свечников из «Каролины» оформил дубль в матче с «Рейнджерс»

Российский хоккеист «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников открыл счёт в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» в квалификации к плей-офф НХЛ.

© Jaylynn Nash/Icon Sportswire via

globallookpress.com

Вскоре форвард «рейнджеров» Артемий Панарин забросил ответную шайбу. В начале второго периода Свечников оформил дубль. Игра в Торонто продолжается, идёт второй период. Ранее сообщалось, что «Ванкувер» проиграл «Миннесоте» в плей-офф НХЛ.