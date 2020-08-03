Свечников из «Каролины» оформил дубль в матче с «Рейнджерс»

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Российский хоккеист «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников открыл счёт в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» в квалификации к плей-офф НХЛ.
Свечников из «Каролины» оформил дубль в матче с «Рейнджерс»
  • © Jaylynn Nash/Icon Sportswire via
  • globallookpress.com

Вскоре форвард «рейнджеров» Артемий Панарин забросил ответную шайбу. В начале второго периода Свечников оформил дубль.

Игра в Торонто продолжается, идёт второй период.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер» проиграл «Миннесоте» в плей-офф НХЛ.

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