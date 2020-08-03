Кокорин и Промес пообщались в Instagram
Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес и новобранец красно-белых Александр Кокорин обменялись комментариями к публикации в Instagram-аккаунте московского клуба о первой тренировке нападающего с новыми партнёрами.
- ©spartak.com
Голландец написал по-русски латинскими буквами «Давай», добавив нецензурное слово. На это Кокорин ответил по-английски: «Ждём тебя назад».
Ранее сообщалось, что мать Кокорина показала детские фотографии сына в форме «Спартака».
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