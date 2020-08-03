Кокорин и Промес пообщались в Instagram

Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес и новобранец красно-белых Александр Кокорин обменялись комментариями к публикации в Instagram-аккаунте московского клуба о первой тренировке нападающего с новыми партнёрами.

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Голландец написал по-русски латинскими буквами «Давай», добавив нецензурное слово. На это Кокорин ответил по-английски: «Ждём тебя назад». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 Авг 2020 в 3:04 PDT Ранее сообщалось, что мать Кокорина показала детские фотографии сына в форме «Спартака».