Лысцов поделился эмоциями от возвращения в «Локомотив»

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Бывший защитник молодёжной сборной России Виталий Лысцов прокомментировал своё возвращение в «Локомотив» спустя шесть лет после ухода.
Лысцов поделился эмоциями от возвращения в «Локомотив»
  • © Пресс-служба ФК «Крылья Советов»

По словам спортсмена, он ещё не ощутил себя игроком железнодорожников, но давно был готов к возвращению.

«Мечтал об этом и прошёл долгий путь. Вернуться в родные стены — большой шаг вперёд. В конце сезона связался с агентами. Они сказали, что через пару дней сообщат, кто мной интересуется. Всё стало понятно — про любой другой клуб они бы сказали сразу, а так создавали интригу», — приводит слова Лысцова сайт «Локомотива».

Ранее сообщалось, что защитник покинул вылетевшие в Футбольную национальную лигу «Крылья Советов».

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